L’Italia ha perso 3-1 contro la Francia nell’ultima partita dei gironi di Nations League

L’Italia ha perso 3-1 in casa contro la Francia nell’ultima partita dei gironi di Nations League, la competizione per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli. Con questa sconfitta l’Italia si è qualificata come seconda classificata ai quarti di finale: ha infatti totalizzato gli stessi punti della Francia (13) e nella partita di andata aveva vinto fuori casa con lo stesso punteggio, ma ha avuto una differenza reti peggiore di un gol. Belgio e Israele, le altre due squadre del gruppo, hanno fatto entrambe 4 punti.

La Francia ha segnato i primi due gol della partita, al secondo minuto con un colpo di testa di Adrien Rabiot e al 33esimo con un’autorete del portiere Guglielmo Vicario, al quale è rimbalzato sulla schiena il pallone dopo una punizione di Lucas Digne calciata sulla traversa. Appena due minuti dopo però l’Italia ha segnato il gol dell’1-2 con un preciso sinistro al volo dell’esterno Andrea Cambiaso, che ha chiuso un’eccellente combinazione tra Sandro Tonali e Federico Dimarco. A metà del secondo tempo la Francia ha segnato il 3-1, ancora da calcio piazzato e ancora di testa con l’ex centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. All’ultimo minuto il portiere della Francia Mike Maignan ha compiuto una gran parata, impedendo un possibile gol di Moise Kean che sarebbe valso il primo posto all’Italia.

È stata senza dubbio la peggior partita dei gironi per la Nazionale italiana. Nonostante ciò, dopo la delusione degli Europei dell’estate scorsa, dai quali era stata eliminata agli ottavi di finale giocando un torneo molto negativo, l’Italia in questo girone di Nations League ha mostrato di avere nuove motivazioni, idee tattiche e giocatori. L’allenatore Luciano Spalletti, che agli Europei era sembrato piuttosto in confusione, pare abbia trovato il modo di far giocare alla squadra un calcio spesso piacevole ed efficace, che ha portato vittorie importanti come quelle ottenute in casa di Belgio e Francia, pur non sufficienti per qualificarsi da prima classificata.