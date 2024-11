L’Italia ha battuto il Belgio e si è qualificata ai quarti di finale di Nations League

La Nazionale italiana maschile di calcio ha vinto 1-0 contro il Belgio nella quinta partita della Nations League, la competizione per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli, e si è quindi qualificata ai quarti di finale del torneo. A una giornata dalla fine della prima fase, l’Italia è infatti al primo posto del suo girone con 13 punti, davanti a Francia (10), Belgio (4) e Israele (1).

L’Italia è passata in vantaggio all’11esimo con un gol di Sandro Tonali, il suo primo in Nazionale, su assist di Giovanni Di Lorenzo, e in generale ha giocato in modo piuttosto convincente, riuscendo a imporre il suo gioco per la maggior parte della partita. Grazie a questa vittoria, l’Italia è sicura di essere tra le teste di serie nel sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.