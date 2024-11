Il governo australiano vuole sapere tutto sulle flatulenze dei suoi cittadini

Per uno studio sulla salute intestinale della popolazione, l’agenzia governativa australiana responsabile della ricerca scientifica (CSIRO) ha chiesto ai cittadini dai 14 anni in su di raccogliere dati sulle proprie flatulenze. Per farlo ha creato una app che si chiama Chart Your Fart (traccia la tua scoreggia), che permette di documentare «la quantità e la qualità», e caratteristiche come «puzza, volume, durata, persistenza e rilevabilità». Perché i dati raccolti siano utilizzabili, i partecipanti devono tenere aggiornata la app per almeno tre giorni di fila.

La campagna Chart Your Fart fa parte di un progetto più ampio della CSIRO, che si occupa di temi legati alla salute e al benessere partendo da iniziative pubbliche e coinvolgendo la cittadinanza in quella che viene chiamata in inglese citizen science, scienza partecipata. Una delle studiose coinvolte, Emily Brindal, ha spiegato che «la ricerca è tanto più significativa quanti più dati abbiamo, e noi vogliamo lavorare su una popolazione australiana più varia possibile».

Nel 2021 uno studio citato dalla CSIRO aveva mostrato che il 60 per cento degli australiani sosteneva di avere «eccessiva flatulenza» e il 43 per cento di soffrirne la maggior parte dei giorni.

Per presentare il progetto e la app, la CSIRO ha pubblicato sui suoi canali una playlist per l’estate (che in Australia sta per iniziare) con titoli di canzoni che alludono al tema delle scoregge: come “Smells like teen spirit” dei Nirvana e “Ops… I did it again” di Britney Spears.