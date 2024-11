La Francia ha aumentato le misure di sicurezza per la partita della nazionale di calcio contro Israele

Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, ha disposto misure di sicurezza aggiuntive in previsione della partita della nazionale maschile di calcio francese contro quella di Israele di giovedì sera. La decisione segue gli scontri avvenuti la settimana scorsa ad Amsterdam dopo una partita della squadra israeliana Maccabi Tel Aviv contro l’Ajax. A Parigi giovedì saranno schierati 4mila poliziotti, il doppio di quelli previsti solitamente nelle partite considerate ad alto rischio: 2.500 saranno nell’area dello Stade de France, dove ci saranno anche 1.600 guardie private, e gli altri 1.500 nel resto della città.

In Francia vivono sia la più grande comunità ebraica che la più grande comunità musulmana nell’Unione Europea. Il governo francese ha comunque deciso di far disputare la partita a Parigi e non in un altro paese, come aveva fatto il Belgio a settembre spostandola in Ungheria. La partita è la quinta giornata di Nations League, un torneo fra nazionali organizzato dalla UEFA, la lega calcistica europea. Francia e Israele giocano nello stesso gruppo dell’Italia e del Belgio, che si affronteranno contemporaneamente (alle 20:45) a Bruxelles.

