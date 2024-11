È morta Licia Rognini Pinelli, vedova dell’anarchico Giuseppe Pinelli: aveva 96 anni

È morta Licia Rognini Pinelli, vedova di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico e partigiano che il 15 dicembre 1969 morì dopo essere precipitato da una finestra del quarto piano della questura di Milano, dove si trovava per via delle indagini relative alla strage di piazza Fontana. Aveva 96 anni.

Rognini Pinelli era nata il 5 gennaio del 1928 a Senigallia, nelle Marche. La sua famiglia si era trasferita a Milano due anni dopo, dove il padre lavorava per la Pirelli. Dopo un periodo a Roma durante la Seconda guerra mondiale, era tornata a Milano e nel 1955 aveva sposato Giuseppe Pinelli. I due avevano avuto due figlie, Silvia e Claudia.

Giuseppe Pinelli fu tra le persone, circa 150, fermate la sera del 12 dicembre del 1969, giorno della strage di piazza Fontana. In circostanze mai del tutto chiarite, fu trattenuto in questura e sottoposto a un duro e aggressivo interrogatorio per tre giorni, più delle 48 ore per cui la legge permette di prolungare un fermo senza l’autorizzazione di un magistrato. Il terzo giorno Pinelli morì dopo essere precipitato dalla finestra al quarto piano dell’edificio.

Molti suoi compagni sostennero, e sostengono ancora oggi, che Pinelli sia stato gettato dalla finestra. Per la sua morte i compagni anarchici di Pinelli e diversi giornali di sinistra accusarono il commissario Luigi Calabresi (che venne poi ucciso in strada a Milano due anni dopo). Il processo sulla morte di Pinelli stabilì la sua totale estraneità alle accuse, ma nei giorni immediatamente successivi le autorità di polizia annunciarono che Pinelli si era suicidato perché scoperto come responsabile della strage, e che il suicidio era una conferma della fondatezza della pista anarchica.

Per anni Licia Rognini Pinelli si batté per ottenere la verità sulla morte di suo marito. Negli anni Ottanta rilasciò una lunga intervista al giornalista Piero Scaramucci, che divenne un libro pubblicato da Feltrinelli nel 2009, Una storia quasi soltanto mia. Nel 2015 aveva ricevuto il riconoscimento di commendatore al merito della Repubblica da parte dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel 2009, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, Napolitano invitò al Quirinale Rognini Pinelli e Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi.

