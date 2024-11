Alla fine Trump ha vinto in tutti gli stati in bilico

Nella notte fra sabato e domenica i principali giornali statunitensi hanno assegnato a Donald Trump la vittoria alle elezioni presidenziali nello stato dell’Arizona, in cui lo scrutinio sta procedendo a rilento. Ormai da giorni sappiamo che Trump ha vinto a livello nazionale e che sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Con la vittoria in Arizona però ha ottenuto un risultato piuttosto inatteso nei giorni precedenti alle elezioni: la vittoria in tutti e sette gli stati in bilico, in cui cioè i sondaggi lo davano quasi pari alla candidata dei Democratici Kamala Harris (e che per il sistema dei grandi elettori erano decisivi per vincere).

In Arizona in realtà lo scrutinio non è ancora finito: al momento però, spiega Associated Press, Trump ha ottenuto circa il 52,6 per cento dei voti contro il 46,4 per cento di Harris. Per vincere Harris dovrebbe ottenere sette voti su dieci fra le circa 443mila schede rimaste da scrutinare: un obiettivo praticamente impossibile, dato l’andamento del voto finora.

La vittoria di Trump in Arizona era data come probabile anche dai sondaggi degli ultimi giorni, che lo davano in leggero vantaggio a Harris, ma rimane un notevole risultato politico: nel 2020 lo stato fu vinto dall’allora candidato dei Democratici Joe Biden, nel 2022 ha eletto una governatrice Democratica, Katie Hobbs, e anche i suoi due senatori sono stati eletti col partito Democratico, Mark Kelly e Kyrsten Sinema. Questi risultati erano stati spiegati soprattutto col progressivo aumento della popolazione non bianca, un pezzo della popolazione che di solito tende a votare per i Democratici: a queste elezioni però Trump è riuscito a ottenere buoni risultati soprattutto fra i latinoamericani, che in Arizona sono circa un terzo degli abitanti totali.

Oltre all’Arizona Trump ha vinto con un discreto margine anche negli altri stati in bilico nel sud degli Stati Uniti: in Nevada ha staccato Harris di circa 3 punti, in Georgia di poco più di 2. Trump ha vinto anche in North Carolina, lo stato in bilico dove i Repubblicani vanno storicamente meglio, e sebbene con percentuali più risicate anche nel cosiddetto Blue Wall, dove fino a una decina di anni fa i Democratici dominavano quasi incontrastati: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.

A livello nazionale Trump ha ottenuto il 50,5 per cento dei voti contro il 47,9 per cento di Harris.