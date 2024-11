Almeno 23 persone sono state uccise in un attacco israeliano nel nord del Libano

Domenica pomeriggio il ministero della Salute del Libano ha detto che almeno 23 persone, tra cui sette bambini, sono stati uccisi in un attacco israeliano ad Almat, a nord di Beirut. Sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi che potrebbero trovarsi sotto le macerie. L’esercito israeliano non ha commentato l’attacco.

Il ministero libanese ha detto che soltanto nella giornata di sabato gli attacchi israeliani in varie parti del paese hanno ucciso 53 persone nel contesto dell’intensa campagna di bombardamenti e l’invasione di terra che Israele sta conducendo da fine settembre con l’obiettivo di contrastare il gruppo libanese sciita Hezbollah. Israele e Hezbollah sono in conflitto da decenni, ma gli scontri sono aumentati molto dopo gli attacchi di Hamas (alleato di Hezbollah) contro Israele il 7 ottobre 2023 e l’invasione israeliana della Striscia di Gaza. Secondo il governo libanese nelle ultime sette settimane sono state uccise 3189 persone e ne sono state ferite più di 14mila.