Mercoledì Trump e Biden si incontreranno alla Casa Bianca, per la prima volta dopo le elezioni

Mercoledì il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il suo successore (nonché predecessore) Donald Trump in un incontro ufficiale alla Casa Bianca. Lo ha annunciato la portavoce di Biden, Karine Jean-Pierre. Sarà la prima volta che Trump metterà piede alla Casa Bianca dopo la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi tenute di martedì.

Sarà anche una delle rare occasioni in cui Trump e Biden si incontreranno in modo ufficiale: nel 2020, quando Biden sconfisse Trump alle elezioni presidenziali di quell’anno, l’allora presidente uscente Trump si rifiutò di incontrarlo e non ci fu un vero e proprio passaggio delle consegne. Trump peraltro non ha mai riconosciuto di avere perso quelle elezioni.