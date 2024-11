L’attentato alla stazione di Quetta, in Pakistan

Sabato è esplosa una bomba alla stazione ferroviaria di Quetta, un’importante città del Pakistan vicina al confine con l’Afghanistan. Al momento l’attentato ha causato almeno 24 morti e 46 feriti, ma circolano anche stime più alte. L’attentato è stato rivendicato da un gruppo terrorista separatista chiamato Esercito di liberazione del Belucistan, che ormai da anni lotta per l’indipendenza della regione di Quetta con frequenti attacchi contro le forze di sicurezza pakistane e i civili.

La dinamica dell’attentato non è ancora stata chiarita. Un funzionario di polizia ha detto ad Associated Press che la bomba è scoppiata mentre un gruppo di persone attendeva un treno per Rawalpindi, una delle più grandi città del Pakistan, poco a sud della capitale Islamabad. Il quotidiano New Indian Express scrive che più precisamente sarebbe scoppiata nella biglietteria della stazione. Alcune foto scattate subito dopo l’attacco mostrano le banchine della stazione coperte di bagagli danneggiati dall’esplosione.

Il Belucistan è la provincia più ampia e al contempo la meno popolata dell’Afghanistan. Da molti anni nell’area sono attivi vari gruppi separatisti composti soprattutto dalla minoranza etnica dei beluci, che in Pakistan vengono sistematicamente discriminati.