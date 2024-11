59 persone sono state arrestate in un’operazione contro la ’ndrangheta nella zona di Lamezia Terme, in Calabria

I carabinieri hanno arrestato 59 persone nell’ambito di un’inchiesta contro il traffico di droghe e sulle attività della ’ndrangheta nella zona di Lamezia Terme, in Calabria. 50 sono in carcere e nove agli arresti domiciliari, come previsto dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro. Tra di loro ci sono alcuni presunti esponenti della ’ndrangheta locale: tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati, in qualche caso aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Il giornale locale Il Lametino scrive che in tutto le persone indagate sono 86.