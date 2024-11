Cuba è di nuovo senza elettricità

Per la seconda volta nel giro di tre settimane a Cuba c’è un grosso blackout che sta riguardando tutto il paese. La società statale che gestisce la rete elettrica ha detto che i forti venti portati dall’uragano Rafael nella parte occidentale dell’isola hanno provocato il collasso dei sistemi, con il risultato che al momento l’intera popolazione cubana, circa 11 milioni di persone, è senza elettricità.

L’uragano Rafael è arrivato sulle coste di Cuba attorno alle 16 di mercoledì, quando in Italia erano le 22. Classificato come uragano di categoria 3 nella scala Saffir-Simpson, ha portato piogge intense e raffiche di vento fino a 185 chilometri orari nella provincia occidentale di Artemisa, a sud-ovest dell’Avana, la capitale. Scuole e trasporti pubblici sono stati sospesi fino a futura comunicazione, mentre il traffico negli aeroporti di L’Avana e Varadero, una nota località turistica, sarà bloccato almeno fino a giovedì.

Almeno 70mila persone sono state evacuate per precauzione, per il rischio di inondazioni, frane e colate di fango. Un portavoce della Unión Eléctrica, la compagnia elettrica di stato, ha detto che per accertare l’impatto dell’evento e intervenire bisognerà aspettare che l’uragano passi. Nel giro di alcune ore Rafael ha proseguito il suo percorso verso il golfo del Messico, dove è stato declassato a uragano di categoria 2. Si prevede comunque che continui a portare forti piogge nella parte occidentale di Cuba almeno per tutto giovedì.

A Cuba i blackout, anche di poche ore, sono piuttosto frequenti a causa delle infrastrutture vecchie e maltenute, così come della carenza di petrolio, la principale fonte per la produzione dell’energia elettrica. Nell’ultimo periodo tuttavia si sono intensificati in parte a causa degli eventi meteorologici, e in parte appunto per ragioni strutturali che potrebbero non risolversi rapidamente.

A metà ottobre il malfunzionamento di una delle centrali elettriche più grandi del paese aveva lasciato milioni di persone senza elettricità per giorni: l’area che aveva subito i danni maggiori era stata quella della provincia di Guantánamo, nella parte orientale dell’isola, che è anche quella più povera e fuori dalle rotte turistiche. La situazione era stata aggravata dal passaggio della tempesta Oscar, che aveva divelto tetti, alberi e pali della luce, provocato frane e causato la morte di almeno sei persone.

