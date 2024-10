Cuba senza elettricità, con le foto

Domenica per il terzo giorno di fila milioni di persone cubane hanno dovuto cominciare le loro giornate senza elettricità. Il primo blackout era iniziato verso le 11 di venerdì (le 17 in Italia) a causa dello spegnimento di una delle più grandi centrali elettriche del paese e aveva lasciato circa dieci milioni di abitanti senza corrente: sabato la corrente era tornata in alcune zone sparse dell’Avana, la capitale del paese, per poi smettere di funzionare di nuovo poco dopo poco. Adesso la gente ha cominciato ad arrangiarsi come può: scuole e attività non essenziali sono rimaste chiuse e c’è preoccupazione soprattutto per gli ospedali.

A causa dell’interruzione della corrente le persone non possono usare né i ventilatori né l’aria condizionata: il cibo nei frigoriferi sta cominciando a marcire e alcune famiglie hanno dovuto ricorrere alla legna per cucinare. Visto che molti edifici dipendono dalle pompe elettriche ci sono anche molte case senza acqua.

A Cuba i blackout sono frequenti in parte per le infrastrutture vecchie in parte per la carenza di petrolio, che è la principale fonte di produzione dell’energia elettrica. Sabato il responsabile della rete elettrica per il ministero dell’Energia, Lazaro Guerra, aveva detto che i tecnici erano al lavoro per ripristinare il guasto, senza tuttavia dare indicazioni su quando. Domenica il sito di notizie CubaDebate, controllato dallo stato, ha scritto che il problema in questione è stato risolto, e che pertanto in giornata il servizio dovrebbe essere gradualmente ripristinato.

Il blackout potrebbe complicare la situazione di Cuba in vista dell’imminente arrivo dell’uragano Oscar, che da domenica pomeriggio (quando in Italia saranno le prime ore di lunedì) dovrebbe portare forti piogge e raffiche di vento fino a 140 chilometri orari nelle zone di Guantanamo e Holguín, nel sud-est del paese.

– Leggi anche: L’esodo da Cuba