Il partito di estrema destra tedesco AfD espellerà tre membri arrestati con l’accusa di voler compiere un golpe neonazista

Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD) ha fatto sapere che espellerà tre dei suoi membri che martedì erano stati arrestati con l’accusa di far parte di un’organizzazione terroristica che complottava per instaurare un regime ispirato al nazionalsocialismo negli stati orientali del paese.

Nella grossa operazione di polizia che ha riguardato un gruppo di estrema destra chiamato “Saechsische Separatisten”, cioè “Separatisti della Sassonia”, erano state arrestate in totale otto persone, che secondo la ministra dell’Interno Nancy Faeser si erano addestrate per compiere un colpo di stato e rovesciare il sistema democratico. Tre di queste militavano appunto nelle sezioni locali di AfD.

Il partito ha detto che il comitato esecutivo ha votato in modo unanime per la loro espulsione. «AfD rifiuta qualsiasi forma di violenza nel dibattito politico. Anche i preparativi per possibili atti di violenza o rivolte sono inaccettabili», ha commentato Jörg Urban, il leader del partito in Sassonia.

