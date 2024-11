In Germania sono stati arrestati otto presunti golpisti neonazisti

In Germania otto uomini sospettati di far parte di un’organizzazione terroristica e di aver complottato per instaurare un regime ispirato al nazionalsocialismo negli stati orientali del paese sono stati arrestati. Secondo i procuratori federali tedeschi gli uomini fanno parte di un gruppo di estrema destra chiamato “Saechsische Separatisten”, cioè “Separatisti della Sassonia”, e si sarebbero addestrati per compiere un colpo di stato e rovesciare il sistema democratico: «Stavano pianificando di attaccare le persone e il nostro Stato con la forza armata», ha spiegato la ministra dell’Interno Nancy Faeser.

Sette degli otto arrestati sono stati fermati a Lipsia, Dresda e Meissen, mentre l’ottavo a Zgorzelec, città polacca di confine. L’operazione ha coinvolto circa 450 agenti in tutta la Germania, ma anche in Austria e in Polonia: tra le altre cose sono state perquisite circa 20 abitazioni e locali di almeno altre sette persone che avevano legami con il gruppo o che sono sospettate di farne parte.

Il gruppo al centro dell’indagine esiste almeno dal novembre del 2020 ed è composto da 15-20 individui la cui ideologia si basa su razzismo, antisemitismo e teorie del complotto. Secondo quanto detto dai procuratori federali durante una conferenza stampa gli otto arrestati hanno ricevuto un addestramento paramilitare imparando a maneggiare armi o a fare dei pattugliamenti. Durante le perquisizioni sono state trovate tute mimetiche, elmetti da combattimento, maschere antigas e giubbotti antiproiettile.

Tra gli arrestati ci sono i quattro presunti membri fondatori del gruppo di estrema destra, identificati dai giornali tedeschi come Joerg S., Joern S., Karl K. e Norman T.; gli altri si sarebbero uniti al gruppo più tardi, ma sulle modalità di contatto o affiliazione non ci sono ancora notizie. Alcuni giornali scrivono che quando sono entrati a farne parte alcuni di loro erano adolescenti e che comunque il più vecchio ha solo 25 anni.

Non è la prima volta che in Germania vengono arrestate persone con accuse simili a quelle che hanno portato al loro arresto. Nel 2022 più di venti persone di estrema destra legate al movimento “Reichsbürger” (“cittadini dell’Impero”) erano state arrestate durante un’imponente operazione di polizia con l’accusa di voler organizzare un colpo di stato e rovesciare il governo per instaurare una monarchia. Tra di loro c’erano un esponente dell’antica nobiltà tedesca, ufficiali dell’esercito e della polizia e anche un’ex parlamentare.

Il movimento sosteneva che la Germania moderna, quella nata dopo la Seconda guerra mondiale, non fosse un vero stato sovrano, bensì una società commerciale creata da potentati internazionali. Per questo riteneva che tutti i cittadini tedeschi avrebbero dovuto riunirsi sotto un nuovo impero (Reich), che avrebbe dovuto essere riportato ai confini dell’impero tedesco dell’inizio del Novecento. Attualmente molte delle persone arrestate nel 2022 sono a processo.