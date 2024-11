Israele ha rivendicato un attacco aereo contro la sede dell’intelligence di Hezbollah a Damasco, in Siria

L’esercito israeliano ha detto di aver compiuto un attacco aereo contro la sede principale dell’intelligence di Hezbollah in Siria, colpendo vari obiettivi legati al potente gruppo politico e militare libanese. Il Syrian Observatory for Human Rights, un’organizzazione con sede nel Regno Unito, ha detto che Israele ha colpito tre edifici nel comune di Set Zaynab, a sud-est di Damasco, tra cui una casa usata da membri di Hezbollah e delle Guardie rivoluzionarie iraniane; sempre secondo l’organizzazione due persone sono state uccise e altre cinque sono state ferite.

Prima che Israele rivendicasse l’attacco contro Damasco – un fatto piuttosto raro – il ministero della Difesa siriano, citato dall’agenzia di notizie locale, Sana, aveva detto che nell’attacco c’erano state «perdite materiali», ma non morti o feriti. Sempre secondo il ministero della Difesa siriano gli attacchi provenivano dalle alture del Golan, un territorio occupato da decenni da Israele, ed erano diretti contro diversi «obiettivi civili».

Da tempo Israele lancia attacchi contro la capitale siriana, su obiettivi che ritiene collegati all’Iran, suo storico nemico. Lo ha fatto in modo più frequente nell’ultimo anno, dopo l’inizio del conflitto a Gaza lo scorso ottobre. Il comune che è stato attaccato oggi, Set Zaynab, è considerata un’area con una forte presenza del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, alleato di Hamas e sostenuto dall’Iran.

La divisione di intelligence di Hezbollah era guidata da Hussein Ali Hazima, che era stato ucciso a inizio ottobre nello stesso bombardamento su Beirut in cui era morto Hashem Safieddine, considerato il nuovo capo del gruppo.

Domenica l’esercito israeliano aveva anche detto di aver catturato, sempre in Siria, un uomo siriano accusato di aver spiato le truppe oltre il confine con Israele per conto dell’Iran. È stata la prima volta che Israele ha detto di aver compiuto un’operazione di terra in territorio siriano nell’ultimo anno di conflitti fra l’esercito israeliano e i gruppi affiliati all’Iran nei paesi limtrofi: nei mesi scorsi c’erano stati vari resoconti di operazioni simili, ma l’esercito israeliano non aveva mai dato conferme.

