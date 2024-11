Le partite dell’undicesima giornata di Serie A

Sabato 2 novembre comincia l’undicesima giornata di Serie A, in cui le squadre giocheranno sostanzialmente la terza partita in una settimana, visto che tra martedì e giovedì c’era stato il turno infrasettimanale. La prima partita in programma è Bologna-Lecce alle 15, poi ci saranno Udinese-Juventus alle 18 e Monza-Milan alle 20:45. La partita più attesa di questa giornata è però quella tra Napoli e Atalanta, rispettivamente prima e terza in classifica, domenica alle 12:30. Chiuderà la giornata Lazio-Cagliari lunedì sera.

Sabato 2 novembre

ore 15

Bologna-Lecce [Dazn]

ore 18

Udinese-Juventus [Dazn]

ore 20:45

Monza-Milan [Dazn, Sky]

Domenica 3 novembre

ore 12:30

Napoli-Atalanta [Dazn]

ore 15

Torino-Fiorentina [Dazn]

ore 18

Hellas Verona-Roma [Dazn, Sky]

ore 20:45

Inter-Venezia [Dazn]

Lunedì 4 novembre

ore 18:30

Parma-Genoa [Dazn]

Empoli-Como [Dazn]

ore 20:45

Lazio-Cagliari [Dazn, Sky]

La classifica:

Napoli 25

Inter 21

Atalanta 19

Fiorentina 19

Lazio 19

Juventus 18

Udinese 16

Milan 14

Torino 14

Roma 13

Bologna 12

Empoli 11

Verona 9

Como 9

Parma 9

Cagliari 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

Genoa 6