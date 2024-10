Le partite della decima giornata di Serie A

Martedì 29 ottobre alle 18:30 comincia la decima giornata della Serie A maschile di calcio, il primo turno infrasettimanale della stagione. La partita più attesa sarà martedì sera tra Milan e Napoli, che sarà trasmessa anche in chiaro su DAZN, gratuitamente. L’Inter, dopo il pareggio per 4-4 contro la Juventus, giocherà mercoledì alle 18:30 in casa dell’Empoli, mentre la Juventus ospiterà il Parma alle 20:45. Le ultime due partite della giornata, Como-Lazio e Roma-Torino, si giocheranno giovedì sera.

Martedì 29 ottobre

ore 18:30

Cagliari-Bologna [DAZN, Sky]

Lecce-Verona [DAZN]

ore 20:45

Milan-Napoli [DAZN, anche per non abbonati]

Mercoledì 30 ottobre

ore 18:30

Empoli-Inter [DAZN]

Venezia-Udinese [DAZN]

ore 20:45

Atalanta-Monza [DAZN]

Juventus-Parma [DAZN, Sky]

Giovedì 31 ottobre

ore 18:30

Genoa-Fiorentina [DAZN]

ore 20:45

Como-Lazio [DAZN, Sky]

Roma-Torino [DAZN]

La classifica:

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Udinese 16

Atalanta 16

Lazio 16

Milan 14*

Torino 14

Empoli 11

Roma 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9

Cagliari 9

Monza 8

Parma 8

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 5

*una partita in meno