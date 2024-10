È morto il regista statunitense Paul Morrissey, noto soprattutto per la sua collaborazione con Andy Warhol

È morto a 86 anni Paul Morrissey, regista statunitense noto soprattutto per aver collaborato con l’artista Andy Warhol, che produsse e promosse molti dei suoi film indipendenti. Morrissey conobbe Warhol nel 1965 e inizialmente si occupò della gestione della “Factory”, il nome dello studio e laboratorio creativo dove lavorava Warhol a New York: tra le altre cose tra il 1966 e il 1967 fu il manager del gruppo rock dei Velvet Underground, che in quel periodo furono tra i principali artisti promossi da Warhol.

In quegli anni cominciò anche a girare i suoi primi film. Si ricordano soprattutto Flesh, del 1968, Trash – I rifiuti di New York, del 1970, e Calore, del 1972: sono tre film che raccontano i bassifondi della New York del tempo, con protagonisti piccoli criminali, tossicodipendenti e uomini e donne che si prostituivano. Il protagonista era sempre l’attore e modello Joe Dallesandro. Negli anni seguenti, quando l’interesse di Warhol per il cinema scemò, Morrissey continuò a girare film indipendenti: il suo ultimo film era stato News from Nowhere, del 2010.