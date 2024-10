In Georgia è iniziato un riconteggio parziale dei voti delle elezioni legislative di sabato, contestate dall’opposizione

La commissione elettorale centrale della Georgia, un paese nella regione del Caucaso, ha fatto sapere che martedì è iniziato un riconteggio parziale dei voti delle elezioni legislative di sabato. Lunedì nella capitale Tbilisi si sono tenute grosse proteste contro la vittoria del partito filorusso Sogno Georgiano. La campagna elettorale e le procedure di voto sono state fortemente influenzate dalla Russia, e le proteste sono state organizzate dalla coalizione di opposizione filoeuropea, guidata dalla presidente della Repubblica Salome Zourabichvili, che ha denunciato intimidazioni e brogli elettorali riscontrati anche da osservatori indipendenti. Per accertare eventuali irregolarità però occorreranno settimane o mesi.

La commissione elettorale centrale della Georgia ha detto che i riconteggi verranno svolti in cinque seggi per ogni distretto elettorale, estratti a sorte, pari in tutto a circa il 14 per cento dei seggi totali. Il riconteggio è iniziato martedì a mezzogiorno (le nove di mattina italiane), tranne per il distretto di Tbilisi, la capitale, in cui è iniziato alle 17 locali (le 14 italiane). Al momento non ci sono informazioni su quando dovrebbe essere reso noto il risultato.

– Leggi anche: Le grandi manifestazioni in Georgia per denunciare brogli elettorali