Il partito filorusso Sogno Georgiano ha vinto le elezioni in Georgia

Domenica mattina il Comitato elettorale centrale ha detto che con oltre il 99 per cento dei seggi scrutinati il partito populista e filorusso Sogno Georgiano, che governa il paese da 12 anni, ha vinto le elezioni legislative con il 54 per cento dei voti. La coalizione di opposizione filoeuropea, formata da quattro partiti sotto la guida della presidente della Repubblica Salome Zourabichvil, ha preso il 37,5 per cento dei voti.

Sabato pomeriggio, poco prima della chiusura dei seggi, entrambi gli schieramenti avevano dichiarato la vittoria sulla base di diversi exit poll contraddittori: quando il Comitato elettorale aveva pubblicato i primi risultati preliminari, che vedevano Sogno Georgiano in testa, i leader dell’opposizione avevano dichiarato che non avrebbero accettato il risultato per via di diverse testimonianze di brogli elettorali e intimidazioni in tutto il paese.

Tina Bokuchava, leader del Movimento Nazionale Unito, il partito più grande della coalizione, ha accusato Sogno Georgiano di aver «riempito con voti falsi le urne, maltrattato gli elettori e picchiato gli osservatori elettorali» facendo riferimento a una serie di episodi avvenuti in diversi seggi elettorali. Anche la Società internazionale per la democrazia e le elezioni regolari (ISFED), una ong con sede a Tbilisi, ha dichiarato in un comunicato che «incidenti e violazioni sono stati registrati in tutto il paese durante il processo di voto» e che quasi uno su dieci dei suoi osservatori elettorali ha segnalato problemi.

Nella città di Maneuli, a sud della capitale Tbilisi, è stata aperta un’indagine da parte del ministero degli Interni dopo la pubblicazione online di un video che mostrava diverse persone riempire l’urna di schede elettorali già compilate, mentre gli organizzatori cercavano di impedirlo. I risultati di quel seggio elettorale sono stati giudicati non validi, ma episodi simili sono stati segnalati anche in altre città, così come aggressioni a osservatori indipendenti e giornalisti. In altri casi degli osservatori hanno segnalato che gruppi di elettori sono stati portati ai seggi da membri di Sogno Georgiano e che in alcuni seggi le persone votavano e poi mostravano la loro scheda al presidente del seggio o al coordinatore di Sogno Georgiano.

