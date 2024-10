Celebripost

Questa settimana nella nostra raccolta ci sono diverse persone fotografate alla Festa del Cinema di Roma, che finirà domenica 27 ottobre: Viggo Mortensen, Angelina Jolie e Jeremy Irons, tra gli attori di fama internazionale, insieme alle italiane Claudia Pandolfi e Tecla Insolia. Nei giorni scorsi Cher e Mary J. Blige sono state inserite insieme ad altri nella Rock & Roll Hall of Fame, un riconoscimento dedicato ad artisti che hanno avuto una particolare influenza nella storia della musica rock, e per l’occasione c’erano anche Dua Lipa e Zendaya. E poi ancora tante facce note – come Uma Thurman e Quentin Tarantino, o Rooney Mara e Joaquin Phoenix – al gala annuale dell’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Per finire con chi si è visto per gli ultimi giorni di campagna elettorale statunitense: Obama e Eminem, Kamala Harris e Stevie Wonder e Donald Trump in un McDonald’s.