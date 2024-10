Il video di Barack Obama che rappa “Lose Yourself” di Eminem

Martedì l’ex presidente statunitense Barack Obama è stato introdotto da Eminem, uno dei più famosi rapper del mondo, sul palco di un comizio dei Democratici a Detroit, in Michigan, in sostegno alla candidatura di Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Obama ha brevemente incrociato Eminem e poi, sul podio, ha iniziato a citare – prima senza farlo capire esplicitamente e poi proprio rappando – il testo di Lose Yourself, una delle canzoni più celebri di Eminem, di cui ha infine accennato la melodia.

«Ho fatto un sacco di comizi, di solito non sono nervoso», ha esordito Obama, prima di citare un pezzo del testo, dicendo di essersi accorto che:

«My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already mom’s spaghetti» («Ho le mani sudate, le gambe deboli, le braccia pesanti, vomito sulla mia felpa gli spaghetti di mamma»).

Obama è ancora assai amato da attivisti e membri del suo partito, e il pubblico di Detroit ha molto applaudito la sua esibizione inaspettata. Obama è sempre stato un leader carismatico e un eccellente comunicatore: una cosa che lo ha reso più efficace come candidato che come presidente, secondo le prime valutazioni degli storici sulla sua presidenza (se ne parla dentro Ogni quattro anni, il decimo numero della rivista del Post Cose spiegate bene).

Questo invece è il video della canzone originale di Eminem, che nel 2004 vinse due premi Grammy (i principali premi dell’industria discografica statunitense):

