Rudy Giuliani dovrà dare i suoi beni di lusso e una sua casa a due scrutatrici della Georgia che aveva diffamato

Martedì un giudice di New York ha stabilito che Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, dovrà dare i suoi beni di lusso e una sua casa a due scrutatrici della Georgia che aveva diffamato, come parte del risarcimento da più di 148 milioni di dollari (circa 136 milioni di euro) che è stato condannato a pagare. Giuliani aveva accusato senza prove le due donne, Ruby Freeman e Shaye Moss, di aver manipolato i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, perse da Donald Trump.

Fra i beni che Giuliani dovrà consegnare a Freeman e Moss ci sono anche una collezione di orologi, fra cui alcuni donatigli da vari capi di stato europei dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001 (quando era sindaco di New York), una divisa firmata dal celebre giocatore di baseball Joe DiMaggio, vari cimeli sportivi, un televisore, mobili e altri gioielli. La casa che dovrà cedere è un lussuoso attico a Manhattan, che sarà trasferito a un fondo controllato dalle due donne e sarà quasi sicuramente venduta. Dovrà dare loro anche un compenso da 2 milioni di dollari che Giuliani deve ancora ricevere dall’organizzazione della campagna elettorale di Trump per la sua attività di avvocato.