Rudy Giuliani è stato condannato a pagare 148 milioni di dollari a due donne che aveva accusato di aver manipolato i risultati delle elezioni presidenziali americane del 2020

Rudy Giuliani, ex avvocato personale dell’ex presidente statunitense Donald Trump ed ex sindaco di New York, è stato condannato a pagare più di 148 milioni di dollari (circa 136 milioni di euro) a due donne che lavoravano allo scrutinio dei voti per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2020, come risarcimento per averle diffamate. Giuliani aveva accusato senza prove le due donne, che avevano lavorato agli scrutini nello stato della Georgia, di aver manipolato i risultati di quelle elezioni ed era già stato condannato per diffamazione nel processo penale: questo era il processo civile per stabilire il risarcimento nei confronti delle due donne, a cui secondo la sentenza Giuliani avrebbe rovinato la reputazione.

Dopo le elezioni del 2020 Giuliani aiutò lo sconfitto Donald Trump nel suo tentativo di sovvertire illegalmente i risultati di quelle elezioni, vinte dall’attuale presidente Joe Biden: lo scorso agosto Giuliani è stato incriminato per questo.