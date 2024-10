Meta ha chiuso una serie di pagine che tracciavano i viaggi in jet di diverse persone famose, tra cui Mark Zuckerberg e Donald Trump

Martedì Meta – la società che possiede tra le altre cose Facebook, Instagram e WhatsApp – ha cancellato una serie di pagine che si occupavano di tracciare le rotte dei jet privati di diverse celebrità, tra cui Donald Trump, Elon Musk e l’amministratore delegato dell’azienda, Mark Zuckerberg. Andy Stone, il responsabile della comunicazione dell’azienda, ha detto che le pagine sono già state rimosse da Threads – il social network sviluppato da Meta per fare diretta concorrenza a X, l’ex Twitter – e Instagram, e presto saranno rimosse anche da Facebook.

Stone ha detto che le pagine sono state rimosse perché contenevano informazioni che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza delle persone tracciate. Ha anche citato una raccomandazione dell’Oversight Board di Meta, il comitato indipendente istituito per dirimere una serie di questioni etiche relative al funzionamento dei social network del gruppo, che indicava all’azienda di rimuovere i contenuti che rivelano la residenza di una persona.