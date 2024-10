L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato condannato a 20 anni di carcere per corruzione

Lunedì l’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato condannato da un tribunale di Lima a 20 anni di carcere con l’accusa di corruzione. Toledo era accusato di aver accettato 20 milioni di dollari in tangenti da Odebrecht, la più grande società edile dell’America Latina (che ha sede in Brasile e ora si chiama Novonor), durante il suo mandato di presidente tra il 2001 e il 2006: secondo l’accusa avrebbe preso le tangenti per assegnare a Odebrecht il progetto per la costruzione di alcune parti dell’Interoceanic Highway, un’autostrada che collega il Brasile con i porti sul Pacifico del Perù. Toledo era stato arrestato negli Stati Uniti nel 2019, e estradato in Perù nell’aprile del 2023.

Lo scandalo sulla corruzione che ha coinvolto Odebrecht è noto come “Lava Jato” (o in inglese “Car Wash”: espressioni che significano autolavaggio), e ha contribuito a portare tra le altre cose all’impeachment della ex presidente brasiliana Dilma Rousseff e all’incarcerazione di diverse persone molto note. Nell’aprile del 2019 l’ex presidente peruviano Alan García si era ucciso poco dopo che la polizia era entrata nella sua casa a Lima per arrestarlo. Anche García era accusato di aver accettato tangenti da Odebrecht.