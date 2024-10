I Los Angeles Dodgers giocheranno le World Series di baseball contro i New York Yankees

I Los Angeles Dodgers si sono qualificati per le World Series, le finali della Major League Baseball, il campionato di baseball statunitense. Hanno battuto per 4 a 2 i New York Mets nella sesta partita delle National League Championship Series, che determinano la squadra che andrà alle World Series contro la vincente dell’altra lega della MLB, l’American League. Giocheranno le World Series contro i New York Yankees, che domenica avevano vinto le finali dell’American League contro i Cleveland Guardians.

I Dodgers hanno vinto per 7 volte le World Series (l’ultima nel 2020); gli Yankees invece sono la squadra più vincente nella storia della MLB, con 27 campionati vinti, ma non si qualificavano per le World Series dal 2009, quando vinsero contro i Philadelphia Phillies.