I New York Yankees si sono qualificati per le World Series di baseball per la prima volta dal 2009

Gli Yankees, famosa squadra di baseball di New York, si sono qualificati per le World Series, le finali della Major League Baseball: non succedeva da 15 anni. Allo stadio Progressive Field a Cleveland hanno battuto per 5 a 2 i Cleveland Guardians nella quinta partita delle American League Championship Series, che determinano la squadra che andrà alle World Series contro la vincente dell’altra lega della MLB, la National League (saranno i New York Mets o i Los Angeles Dodgers).

Era dal 2009 che gli Yankees non vincevano l’American League. È stato decisivo per la vittoria un fuoricampo da tre punti dell’esterno sinistro dominicano Juan Soto al decimo inning. L’esterno destro degli Yankees, lo statunitense Giancarlo Stanton, vincitore del titolo di miglior giocatore della serie, aveva segnato un fuoricampo da due punti nel sesto inning.

I New York Yankees sono la squadra più vincente nella storia della MLB: hanno vinto le World Series 27 volte, l’ultima nel 2009 contro i Philadelphia Phillies. Dalla loro prima partecipazione alla fase finale del campionato, nel 1921 contro i New York Giants, hanno vinto complessivamente 225 partite: nessun’altra squadra è lontana meno di 100 partite da questo record (i Los Angeles Dodgers sono al secondo posto con 123 partite vinte nelle World Series).