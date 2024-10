I danni in Emilia-Romagna per le forti piogge

Le intense piogge in Emilia-Romagna hanno causato allagamenti, esondazioni e blackout. Per sabato era prevista l’allerta rossa, il più alto livello di emergenza, poi abbassata ad arancione per la giornata di oggi. Intorno alle 21 di ieri a Bologna è esondato il torrente Ravone, che attraversa la città, allagando via Saffi, nell’area nordoccidentale, e alcune vie del centro. Più tardi in serata è esondato anche il canale Reno, allagando via San Felice e via Lame, e sono state chiuse diverse vie d’accesso alla città. A Pianoro, a sud della città metropolitana, una piena ha investito un auto con a bordo due ragazzi, uno dei quali risulta attualmente disperso.

In serata il sindaco Matteo Lepore ha invitato i cittadini a non uscire di casa, non usare l’auto e quando possibile, salire ai piani alti degli edifici nelle zone più critiche. Ci sono stati blackout in varie parti della città e il cinema Modernissimo, in centro, è stato evacuato per infiltrazioni. Lepore ha detto che i vigili del fuoco e la polizia locale si sono attivati per i soccorsi e per aiutare a liberare garage e cantine invasi dall’acqua e dal fango.

A Casalecchio di Reno, a sudovest di Bologna, dove si era appena tenuto un concerto di Umberto Tozzi, gli spettatori sono stati trattenuti per due ore all’interno del palasport Unipol Arena per ragioni di sicurezza. Nel comune sono stati chiusi alcuni sottopassaggi e c’è stata una frana in via Belvedere Alta.

A Cesenatico, sulla costa adriatica, non ci sono state esondazioni ma le forti piogge hanno allagato diverse strade, cantine e garage. Quattro persone anziane hanno dovuto lasciare la loro casa. Già ieri i vigili del fuoco erano intervenuti una decina di volte nella provincia di Forlì-Cesena per liberare alcune persone che erano rimaste bloccate in casa oppure nelle loro auto.

Nelle ultime 48 ore ci sono state forti precipitazioni in tutta Italia. Hanno causato danni soprattutto in Sicilia, dove tra venerdì e sabato ci sono state esondazioni, allagamenti e danni alle infrastrutture.