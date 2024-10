Celebripost

Questa settimana è proseguito il festival del cinema di Londra, che si concluderà domenica, e numerosi attori e attrici sono stati fotografati proprio lì: c’erano Pedro Pascal, Laetitia Casta, Jeremy Strong, Maria Bakalova e Kieran Culkin. Alla presentazione di We Live in Time Andrew Garfield ha pensato di arrivare sul red carpet con un cartonato di Florence Pugh, sua coprotagonista nel film che non poteva partecipare all’evento perché impegnata nelle riprese di un altro film. Mercoledì è iniziato anche il festival del cinema di Roma, dove si sono visti Carlo Verdone, Elena Radonicich e Vinicio Capossela in occhiali e aspirapolvere. Per finire Gigi Hadid, Ashley Graham e Tyra Banks alla tanto attesa sfilata di Victoria’s Secret.