In North Carolina ci sono ancora 92 dispersi per l’uragano Helene

Due settimane dopo il passaggio dell’uragano Helene, in North Carolina (Stati Uniti) ci sono ancora 92 persone disperse. Il governatore Roy Cooper ha detto che il numero continuerà a cambiare a causa delle operazioni di soccorso, che potrebbero portare a dei ritrovamenti, e perché continuano ad arrivare nuove segnalazioni.

In North Carolina almeno 95 persone sono morte a causa dell’uragano, che ha causato anche moltissimi danni: ci sono ancora 13mila segnalazioni di interruzioni di corrente (subito dopo il passaggio dell’uragano erano un milione) e 580 strade chiuse (erano 1.200). Nella città di Asheville, tra le località più colpite e rimasta isolata per giorni a causa dei danni, migliaia di persone non hanno ancora accesso all’acqua corrente.

Dal Golfo del Messico l’uragano Helene aveva raggiunto le coste della Florida lo scorso 26 settembre, per poi attraversare anche Georgia, Virginia, South Carolina e North Carolina. In totale ha causato più di 220 morti e danni ancora difficilmente calcolabili.