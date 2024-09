Le foto dei danni della tempesta Helene nel sudest degli Stati Uniti

Tra giovedì e venerdì l’uragano Helene ha raggiunto la Florida, negli Stati Uniti, provocando morti, danni ed estesi allagamenti: le sue piogge intense e i suoi forti venti hanno spezzato e abbattuto alberi, distrutto varie case e allagato le strade. Dopo aver raggiunto la Florida, Helene ha attraversato anche Georgia, Virginia, North Carolina e South Carolina: complessivamente i morti sono almeno 44, tra cui alcuni vigili del fuoco impegnati nei soccorsi.

Helene è iniziato come uragano, ed è stato uno dei più intensi dell’ultimo secolo ad aver attraversato il golfo del Messico, e il più forte mai registrato lungo le coste centro-occidentali dello stato della Florida, nell’area di Tampa. Quando è arrivato a terra era classificato come uragano di categoria 4, la seconda più alta nella scala Saffir-Simpson delle tempeste tropicali: poi la sua intensità è diminuita ed è stata riclassificato prima come uragano di categoria 1, poi solo come tempesta tropicale.

Oltre 4 milioni di persone sono rimaste senza corrente negli stati attraversati dalla tempesta. In Florida la corrente è stata ripristinata per circa 1,8 milioni di persone, ma le operazioni sono ancora in corso. Ci sono state migliaia di interventi e chiamate ai servizi di emergenza da parte di persone le cui case si sono allagate: in alcuni casi gli abitanti si sono rifugiati ai piani superiori degli edifici mentre aspettavano i soccorsi. Oltre 1.500 persone sono state evacuate dalle proprie case e sono state accolte in rifugi temporanei.