Nella sera di giovedì (quando in Italia era venerdì mattina) l’uragano Helene è arrivato in Florida, negli Stati Uniti. È uno dei più grandi uragani dell’ultimo secolo e da giorni le autorità dello stato stanno avvertendo la popolazione di stare al riparo per via dei possibili danni che potrebbe causare.

L’uragano è stato classificato di categoria 4, cioè della seconda categoria più alta nella scala Saffir-Simpson delle tempeste tropicali, e sta seguendo un percorso che dal Golfo del Messico lo sta portando prima in Florida, e poi verso Georgia e Alabama, dove dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì.

L’uragano è arrivato nel nord-ovest della Florida, con venti superiori a 225 chilometri orari. Le autorità locali hanno previsto che causerà innalzamenti fino a sei metri delle acque nelle zone costiere, e hanno avvertito la popolazione locale che potrebbero esserci danni alla rete elettrica e «blackout per giorni, se non settimane».

Al momento è ancora presto per capire l’entità dei danni: il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto che c’è una segnalazione di una persona morta dopo essere stata colpita da un cartello stradale abbattuto mentre stava guidando in macchina a Tampa. Ha detto però che probabilmente con l’avanzare dell’uragano ci saranno più morti.

Nel frattempo giovedì per precauzione le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato oltre mille voli in previsione dell’arrivo dell’uragano sulla terraferma, e gli abitanti delle zone costiere sono stati invitati a lasciare le proprie case e mettersi al sicuro.