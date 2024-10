Thomas Tuchel sarà il nuovo allenatore della Nazionale di calcio inglese

Martedì la Football Association (FA), la federazione calcistica inglese, ha raggiunto un accordo con il tecnico tedesco Thomas Tuchel, che sarà il nuovo allenatore della Nazionale maschile. La notizia dell’ingaggio di Tuchel non è ancora stata ufficializzata dalla FA, ma è data per certa dai principali quotidiani britannici, secondo cui l’allenatore ha accettato l’incarico martedì pomeriggio.

Tuchel sostituirà Gareth Southgate, che si era dimesso dall’incarico a luglio, due giorni dopo la sconfitta nella finale degli Europei maschili di calcio contro la Spagna. Tuchel ha 51 anni e non allenava dalla fine della scorsa stagione, quando aveva lasciato il Bayern Monaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di giugno del 2025 prevista dal suo contratto. In carriera ha vinto una Champions League – la più importante competizione per club europea – con il Chelsea (2022), un campionato tedesco con il Bayern Monaco (2023) e due campionati francesi con il Paris Saint-Germain (2019, 2020). Tuchel sarà il terzo allenatore non inglese della Nazionale, dopo lo svedese Sven-Göran Eriksson e l’italiano Fabio Capello.

– Leggi anche: L’Inghilterra gioca male, ma ci crede