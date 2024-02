La squadra di calcio del Bayern Monaco ha annunciato che l’allenatore Thomas Tuchel se ne andrà a fine stagione

La squadra di calcio tedesca del Bayern Monaco ha annunciato che il suo allenatore, il tedesco Thomas Tuchel, se ne andrà alla fine di questa stagione, e quindi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di giugno del 2025 prevista dal suo contratto. Tuchel, che ha 50 anni, era arrivato al Bayern Monaco a due mesi dalla fine della scorsa stagione per sostituire l’esonerato Julian Nagelsmann: in quel momento la squadra era seconda nel campionato tedesco, ma sotto la guida di Tuchel era poi riuscita a vincerlo all’ultima giornata.

Il Bayern Monaco è la squadra più ricca, vincente e prestigiosa di Germania, oltre che una delle migliori d’Europa, e sul suo rendimento ci sono sempre aspettative molto alte. Quest’anno il Bayern di Tuchel è secondo in campionato e sembra molto concreta la possibilità che non lo vinca per la prima volta dopo 11 anni consecutivi. In Champions League, la principale coppa europea per club, ha anche perso l’andata degli ottavi di finale contro la Lazio.

Negli ultimi dieci giorni le critiche già piuttosto diffuse nei confronti di Tuchel sono notevolmente aumentate perché il Bayern ha perso tre partite consecutive, una circostanza del tutto inedita per le sue abitudini, e tutte piuttosto importanti: la prima in campionato 3-0 contro il Bayer Leverkusen nello scontro diretto per il primo posto in classifica, la seconda 1-0 contro la Lazio in Champions League e la terza 3-2 in campionato contro il Bochum, una squadra tedesca molto più piccola e assai meno ambiziosa. Ora in campionato il Bayern Monaco è distante 8 punti dal Bayer Leverkusen.