L’allenatore della nazionale inglese di calcio Gareth Southgate si è dimesso

L’allenatore della nazionale inglese di calcio Gareth Southgate ha annunciato di essersi dimesso, due giorni dopo la sconfitta nella finale degli Europei maschili di calcio contro la Spagna, la seconda consecutiva in una finale degli Europei per l’Inghilterra. Sul sito ufficiale della nazionale, Southgate ha scritto che «è stato l’onore della mia vita giocare per l’Inghilterra e allenare l’Inghilterra, ha significato tutto per me e ho dato il massimo, ma è tempo di cambiare e di aprire un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da commissario tecnico dell’Inghilterra».

Southgate allenava l’Inghilterra dal 2016 e in questi otto anni ha raggiunto due finali degli Europei e una semifinale dei Mondiali. Con lui la nazionale, considerata una delle migliori della storia inglese per il livello dei calciatori, non ha giocato sempre in maniera convincente e in molti, soprattutto in questi ultimi Europei, lo hanno criticato per non essere riuscito a ottenere il massimo da questa generazione di giocatori. D’altro canto l’Inghilterra nella sua storia ha vinto un solo grande torneo internazionale, i Mondiali del 1966, e con Southgate è diventata una nazionale più competitiva e costante nell’ottenere buoni risultati.