Il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin è stato condannato in primo grado a 4 anni di carcere

Lunedì Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin in provincia di Vicenza nel 2022, è stato condannato in primo grado a 4 anni di carcere dal tribunale di Vicenza. Prima della sentenza di lunedì, il tribunale aveva respinto due richieste di patteggiamento che gli avvocati di Rieke avevano presentato per ottenere una pena di 3 anni e 11 mesi.

Rieke era stato individuato dalle forze dell’ordine italiane in collaborazione con quelle tedesche il 2 dicembre del 2022, tre giorni dopo la morte di Rebellin: secondo alcuni testimoni oculari l’uomo si sarebbe accorto di quello che era successo, e inizialmente si sarebbe fermato e avvicinato al corpo del ciclista. Subito dopo si sarebbe allontanato ripartendo a bordo del suo camion.