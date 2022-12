È stata individuata la persona che ha investito e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin, dice l’Ansa: sarebbe un camionista tedesco

L’agenzia Ansa scrive che è stato individuato l’autista di camion che il 30 novembre avrebbe investito e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin in una strada regionale di Montebello, in provincia di Vicenza: si tratterebbe di un camionista tedesco che aveva già un precedente penale per essere fuggito dopo un incidente nel 2001. È stato rintracciato dalle autorità italiane in collaborazione con quelle tedesche.

I carabinieri lo cercavano dal giorno dell’incidente: secondo alcuni testimoni oculari l’uomo si sarebbe accorto di quello che era successo, e inizialmente si sarebbe fermato e avvicinato al corpo di Rebellin. Subito dopo si sarebbe allontanato ripartendo a bordo del suo camion.