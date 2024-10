Lo stilista britannico Kim Jones lascerà l’incarico di direttore creativo di Fendi

Lo stilista britannico Kim Jones lascerà l’incarico di direttore creativo dell’azienda di moda romana Fendi. Lo ha confermato venerdì LVMH, il gruppo francese del lusso che controlla Fendi. Jones rimarrà comunque nel gruppo come direttore creativo della linea di moda maschile dell’azienda francese Dior (controllata sempre da LVMH), ruolo che ricopre dal 2018. Jones era diventato direttore creativo di Fendi due anni dopo, nel 2020, prendendo il posto di Karl Lagerfeld, uno dei più famosi stilisti del mondo, che l’aveva guidata dal 1965 fino alla sua morte nel febbraio del 2019.

Jones è diventato famoso anche per alcune collaborazioni con marchi di streetwear, come Nike e Stone Island. Nel 2021 chiese a Donatella Versace (dell’omonima azienda italiana) di disegnare una collezione di Fendi, e lui a sua volta ne progettò una di Versace: questa collaborazione, piuttosto inedita fino ad allora nella moda, è nota come “Fendace”, da una crasi dei marchi. LVMH non ha ancora indicato chi sceglierà per la direzione creativa di Fendi, ma ha detto che lo comunicherà «a tempo debito». L’azienda, tra l’altro, si sta preparando al centenario dalla fondazione, che ricorrerà nel 2025. I media specializzati scrivono che un probabile successore di Jones potrebbe essere Pierpaolo Piccioli, ex direttore creativo di Valentino.

