È morta a 96 anni Ethel Kennedy, vedova di Bob Kennedy e madre dell’ex candidato alla presidenza Robert F. Kennedy Jr.

Giovedì, negli Stati Uniti, è morta a 96 anni Ethel Kennedy, vedova del senatore Bob Kennedy, ucciso in un attentato nel 1968, madre dell’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., e attivista per i diritti umani. Kennedy è morta per via delle conseguenze di un infarto: lo ha fatto sapere suo nipote Joe Kennedy, senza dare dettagli sul luogo in cui è morta.

Per via del suo attivismo, nel 2014 il presidente degli Stati Uniti Barack Obama le aveva conferito la Medaglia presidenziale della libertà, un’onorificenza destinata a persone ritenute particolarmente meritevoli per il loro impegno per la sicurezza e gli interessi nazionali degli Stati Uniti, la pace nel mondo, la diffusione di cultura o iniziative ritenute particolarmente significative per qualche motivo. Quell’onorificenza fu istituita nel 1963 dal presidente John Fitzgerald Kennedy, cognato di Ethel Kennedy, ucciso anche lui in un attentato proprio nel 1963.