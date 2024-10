Un’importante riunione sull’Ucraina prevista in Germania è stata annullata per l’assenza di Joe Biden, dovuta all’uragano Milton

Mercoledì è stata annunciata la cancellazione di un’importante riunione del Ramstein Group, o Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, un’alleanza di oltre 50 paesi perlopiù occidentali che sostengono la difesa ucraina contro l’invasione russa attraverso l’invio di armi. La riunione doveva tenersi sabato appunto a Ramstein, in Germania, ed è stata annullata in seguito alla cancellazione del viaggio in Europa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per via dell’imminente arrivo dell’uragano Milton in Florida.

Milton è uno degli uragani più violenti degli ultimi tempi e ci si aspetta che peggiori ulteriormente le condizioni della Florida già devastata dalla tempesta Helene, che a fine settembre aveva provocato la morte di oltre 200 persone ed estesi danni in vari stati del sud-est degli Stati Uniti.