L’uomo sospettato della scomparsa di Madeleine McCann è stato assolto in un altro processo per violenze sessuali e abusi su minori

Martedì un tribunale di Brunswick, in Germania, ha assolto Christian Brueckner, l’uomo tedesco indagato per la scomparsa di Madeleine McCann, la bambina britannica di cui si persero le tracce la sera del 3 maggio del 2007 in un residence di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia. La sentenza del tribunale di Brunswick però non riguarda il caso McCann: Brueckner era sotto processo dallo scorso febbraio perché accusato di aver violentato tre donne e di aver commesso abusi sessuali su due minori, sempre in Portogallo, tra il 2000 e il 2017: l’accusa aveva chiesto 15 anni di carcere e lo aveva definito uno «psicopatico sadico».

Le indagini sul caso di McCann sono invece ancora in corso, e nei confronti di Brueckner, che si dichiara innocente, non sono ancora state formulate accuse precise. La bambina non è mai stata trovata e la sua sparizione è diventato un caso seguitissimo in tutto il mondo, su cui Netflix ha fatto un documentario nel 2019.