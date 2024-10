Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio a Damasco, in Siria

Martedì sera il ministero della Difesa siriano ha detto che 7 persone sono state uccise e 11 ferite in un attacco aereo che ha colpito un edificio nel quartiere Mezzeh di Damasco, capitale della Siria. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Secondo i media siriani l’attacco è stato compiuto da Israele, che nell’ultimo anno ha già colpito varie volte edifici a Mezzeh, dove si trovano le ambasciate e gli uffici locali dell’ONU, e nel resto della città. Israele solitamente non rivendica questi attacchi.

Secondo la televisione dell’Arabia Saudita Al Hadath l’obiettivo dell’attacco era il capo della divisione del gruppo politico e militare libanese Hezbollah che si occupa di far arrivare in Libano le armi inviate dall’Iran, principale sostenitore dell’organizzazione.

