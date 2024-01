Sabato mattina c’è stato un attacco aereo su Damasco, la capitale della Siria. Secondo le prime informazioni l’attacco avrebbe colpito un edificio residenziale nel quartiere Mezzeh, pochi chilometri a sud-ovest dal centro della città, dove ha sede una base dell’Aeronautica militare siriana. Non si sa ancora se ci siano stati morti e feriti, e non si sa nemmeno se l’attacco sia stato compiuto con missili o droni. Secondo i media di stato siriani a compiere l’attacco sarebbe stato Israele, ma al momento non ci sono conferme al riguardo.

Syrian state media report an Israeli strike against a building in the Mezzeh area of the capital Damascus. pic.twitter.com/46fTWwyijy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 20, 2024