Un 72enne statunitense è stato condannato in Russia per aver combattuto come mercenario in Ucraina

Lunedì un tribunale russo ha condannato Stephen Hubbard, un cittadino statunitense di 72 anni, a sei anni e dieci mesi di carcere per aver combattuto in Ucraina come mercenario. Hubbard si era unito all’esercito ucraino nel febbraio del 2022 e aveva combattuto al fronte per due mesi, prima di essere fatto prigioniero dall’esercito russo. È il primo cittadino americano a essere condannato per aver combattuto come mercenario nella guerra in Ucraina.

In Russia gli arresti e le condanne nei confronti di cittadini americani sono diventate sempre più frequenti negli ultimi anni. Molti prigionieri vengono sfruttati per chiedere la liberazione di cittadini russi in carcere negli Stati Uniti. Per esempio all’inizio di agosto ad Ankara, in Turchia, c’è stato un grande scambio di prigionieri tra Stati Uniti, Russia e vari paesi europei: sono state liberate in tutto 16 persone detenute in Russia, e 8 negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei.

– Leggi anche: “Mercenari” o “contractor”?