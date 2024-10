Le alpiniste rimaste bloccate per tre giorni sull’Himalaya

Domenica mattina due alpiniste, la britannica Fay Manners e la statunitense Michelle Dvorak, sono state portate in salvo dopo essere rimaste bloccate per tre giorni sul monte Chaukhamba, un massiccio dell’Himalaya nell’India settentrionale, a un’altezza di più di 6mila metri. Non si avevano loro notizie da giovedì, quando avevano inviato l’ultimo segnale di SOS.

L’operazione di soccorso è durata più di 72 ore e ha coinvolto l’aeronautica e l’esercito indiani e una squadra di alpinisti francesi, che ha aiutato Manners e Dvorak a scendere fino al punto da cui sono state portate via in elicottero domenica mattina attorno alle 7 (le 10 in Italia).

Manners e Dvorak erano rimaste bloccate giovedì, dopo essere cadute in un burrone a causa di una frana che aveva spezzato la corda a cui erano appese, facendo cadere tende, cibo e attrezzatura da scalata. Le due sono rimaste accampate su uno sperone e hanno trascorso due notti dormendo nello stesso sacco a pelo.

Manners ha raccontato a BBC che, quando la frana ha rotto la corda a cui lei e Dvorak erano assicurate, ha visto «la borsa rotolare giù per la montagna» e ha capito subito quali sarebbero state le conseguenze. «Non avevamo più la nostra attrezzatura di sicurezza, nessuna tenda, nessuna stufa per sciogliere la neve, nessun vestito caldo per la sera». Per riuscire a mettere da parte dell’acqua potabile, lei e Dvorak hanno dovuto sporgersi lungo la parete per raccogliere un po’ di ghiaccio.

Le operazioni di soccorso erano iniziate giovedì, subito dopo l’SOS inviato da Manners e Dvorak: il giorno dopo una squadra di soccorso aveva sorvolato la zona in cui si trovavano con un elicottero, ma non era riuscita a individuarle a causa della nebbia e del maltempo. Sabato lei e Dvorak avevano deciso di provare a calarsi dallo sperone su cui avevano trascorso la notte, ma prima di iniziare a provarci erano state trovate da una squadra di alpinisti francesi che nel frattempo era venuta a conoscenza della loro situazione, e che ha dato loro cibo, acqua e sacchi a pelo, informando i soccorsi della loro esatta posizione.

Manners ha 37 anni, ed è un’alpinista piuttosto esperta: nel 2022 insieme a Line van den Berg aveva per esempio completato la prima scalata femminile della cosiddetta Phantom Direct, una via di 1600 metri nella parete sud delle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Dvorak ha 31 anni e attualmente sta completando un dottorato di climatologia a Washington, negli Stati Uniti.

