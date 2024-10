Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale di doppio al torneo WTA 1000 di Pechino

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio al China Open di Pechino, in Cina, che fa parte della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. In finale Errani e Paolini hanno battuto la coppia formata da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4, 6-4. Grazie a questa vittoria le due si sono classificate al WTA Finals, il torneo professionistico di tennis femminile che si svolge alla fine dell’anno ed è l’equivalente femminile degli ATP Finals per i tennisti uomini. Quest’anno si terrà a Riad, in Arabia Saudita.

A maggio Errani e Paolini avevano vinto anche il torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, il più importante torneo di tennis italiano e che fa a sua volta parte della categoria WTA 1000. Ad agosto avevano vinto l’oro olimpico alle Olimpiadi di Parigi: è stato il primo oro vinto dall’Italia nel tennis nella storia dei Giochi Olimpici.