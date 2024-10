La maggior parte delle prime pagine dei quotidiani di domenica 6 ottobre è dedicata agli scontri che ci sono stati durante la manifestazione pro Palestina di sabato a Roma e ai piani di Israele per una risposta militare contro l’Iran. Il Fatto Quotidiano apre sul presidente della Campania Vincenzo De Luca, pronto a candidarsi per un terzo mandato, mentre Il Manifesto ricorda già il primo anniversario degli attacchi compiuti da Hamas in territorio israeliano il 7 ottobre del 2023 e il conseguente inizio della guerra nella Striscia di Gaza. I giornali sportivi invece mettono in prima pagina la vittoria dell’Inter contro il Torino grazie alla tripletta di Thuram.