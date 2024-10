Le partite della settima giornata di Serie A

La settima giornata della Serie A maschile di calcio comincia venerdì alle 18:30 con il Napoli, primo in classifica, che gioca contro il Como, che ha vinto le ultime due partite giocate. L’Inter gioca sabato sera in casa contro il Genoa, mentre la Juventus domenica alle 12:30 ospita il Cagliari. La partita tra Fiorentina e Milan di domenica sera chiuderà la giornata: non ci sono infatti partite di lunedì, perché comincia la sosta per le nazionali (il weekend del 12 e 13 ottobre, quindi, non si giocheranno partite di Serie A).

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como [Dazn, Sky]

ore 20:45

Verona-Venezia [Dazn]

Sabato 5 ottobre

ore 15

Udinese-Lecce [Dazn]

ore 18

Atalanta-Genoa [Dazn]

ore 20:45

Inter-Torino [Dazn, Sky]

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari [Dazn]

ore 15

Bologna-Parma [Dazn]

Lazio-Empoli [Dazn]

ore 18

Monza-Roma [Dazn, Sky]

ore 20:45

Fiorentina-Milan [Dazn]

La classifica:

Napoli 13

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Empoli 10

Lazio 10

Udinese 10

Roma 9

Como 8

Fiorentina 7

Atalanta 7

Bologna 7

Verona 6

Parma 5

Cagliari 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3