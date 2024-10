Gli aeroporti iraniani hanno ripreso a funzionare

Lunedì sera alcuni media di stato iraniani hanno detto che in Iran sono riprese le regolari operazioni di decollo e atterraggio negli aeroporti, dopo la sospensione introdotta poche ore prima dall’Organizzazione dell’aviazione civile, in quello che era stato ampiamente interpretato come un possibile preparativo a un imminente attacco da parte di Israele. Non è chiaro se la sospensione sia stata revocata in tutti gli aeroporti o solo in alcuni: sembrano comunque tornati operativi i due principali aeroporti della capitale Teheran, il Mehrabad e l’Imam Khomeini.

L’Organizzazione dell’aviazione civile aveva fatto cancellare tutti i voli dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì, ora locale: non aveva specificato il motivo delle cancellazioni, decise mentre sembrava (e sembra ancora) sempre più imminente un attacco dell’esercito israeliano in risposta a quello iraniano condotto contro Israele il 1° ottobre.